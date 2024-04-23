Между Азербайджаном и Турцией отменяется двойное налогообложение
Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос нашел свое отражение в законопроекте Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов", вынесенного на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Наряду с этим, на заседании также был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии".
После обсуждения оба вопроса были вынесены на голосование и приняты.
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