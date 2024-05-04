Нефтяные котировки продолжают дешеветь

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже 4 мая стоимость июльского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на $0,71 или 0,85% и составила $82,96 за баррель, передает Day.Az.

На Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в июне текущего года, снизилась на $0,84 или на 1,06% и составила $78,11.

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