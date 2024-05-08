Цены на нефть ускорили падение

Стоимость нефти эталонной марки Brent в моменте упала до $81,95 за баррель. Котировки опустились ниже уровня в $82 впервые с 13 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 12:45 по бакинскому времени июльский фьючерс торговался на отметке $81,98 за баррель (-1,42%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с доставкой в июне составила $77,36 за баррель (-1,3%).

В последнее время значительное влияние на котировки оказали устойчивое снижение доллара, сокращение спроса на нефть и ее поставок. Тенденцию подтверждают данные от Минэнерго США по запасам нефти.

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