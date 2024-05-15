В Китае открылся шестой торговый дом Азербайджана

В городе Нанкин провинции Цзянсу (Китай) при поддержке министерства экономики Азербайджана 15 мая открылся "Азербайджанский торговый дом", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на AZPROMO.

На церемонии открытия с участием посла Азербайджана в Китае Буньяда Гусейнова, заместителя генерального секретаря народного правительства города Нанкин Чэнь Юмина, торгового представителя Азербайджана в Китае Теймура Надироглу и других официальных лиц было заявлено, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на высоком уровне, объемы торговли расширяются.

"В результате этого делового партнерства 15 мая начал работу 6-й Торговый дом Азербайджане в Китае", - отмечено в пресс-релизе.

Площадь Торгового дома Азербайджана в Нанкине - 340 квадратных метров, здесь на продажу выставлено 60 видов продукции, в том числе ковры, вино, водка, бренди, фруктовые соки, соленья, сладости.

Здесь будет осуществляться как розничная, так и оптовая продажа продукции.

Кроме того, в торговом доме будет регулярно организовываться дегустация продукции.

"Посетители Торгового дома смогут ознакомиться с продукцией "Сделано в Азербайджане" и получить подробную информацию о деловой и инвестиционной среде нашей страны, а также о транспортно-транзитном и туристическом потенциале", - сообщает AZPROMO.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан имеет торговые дома в китайских городах Циндао, Канчацие, Сиань, Чэнду и Пекине, 4 торговых подразделения в Шанхае, Харбине, Цзинане и Ухане, а также 3 винных дома в Урумчи и Шанхае.

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