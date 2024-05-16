Университет ADA принимает активное участие в подготовке к COP29

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Рамочной Конвенции ООН по климату (COP29), в рамках которого Университет ADA активно участвует в его подготовке, организуя многочисленные обсуждения, дискуссии и конференции по вопросам изменения климата.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал проректор по государственным, иностранным и студенческим делам Университета ADA Фариз Исмаилзаде на "Саммите по климату и воде: на пути к COP29".

"На прошлой неделе я обсуждал с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым идею о том, чтобы во время саммита в Баку было уделено больше внимания академическим научным дискуссиям. В сравнении с предыдущими саммитами, в текущем году предполагается активное вовлечение ученых, создание специальных платформ для них и организация участия в обсуждениях, посвященных текущим изменениям. Они смогут предоставить свои рекомендации политикам на основе проведенных обсуждений", - отметил он.

Исмаилзаде подчеркнул что Университет ADA в любое время может выступать в качестве платформы для всех обсуждений.

"С начала текущего года мы уже организовали 10 конференций. Мы планируем продолжать организацию подобных мероприятий на протяжении всего года, чтобы обеспечить дискуссии для всех, включая ученых и политиков", - добавил он.

Отметим, что в Университете ADA в Баку состоялся "Саммит по климату и воде: на пути к COP29".

На мероприятии участвовали правительственные и академические учреждения, международные организации и эксперты частного сектора.

Среди выступающих были представители министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Университета ADA, ФАО и офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане, а также председатель совета директоров и главный исполнительный директор Азербайджанской операционной компании COP29, председатель Комиссии по устойчивому будущему Турции и исполнительный директор "Aqualink".

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