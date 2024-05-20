Нефтяные котировки начали неделю с роста

Цены на нефть стабильны на торгах в понедельник после подъема по итогам прошлой недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана, а также об атаке на российский НПЗ и очередном нападении на танкер в Красном море.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $84,08 за баррель, что на $0,1 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,71 (0,9%) до $83,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,02 (0,02%), до $80,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (1,1%), до $80,06 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов истекает во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали в ходе торгов на $0,05 (0,06%), до $79,63 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,4%, WTI - на 2,3%.

В воскресенье также стало известно, что "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае приостановил работу после атаки беспилотников. В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие возобновит работу.

Между тем в субботу танкер, следовавший в Китай, подвергся нападению йеменских хуситов в Красном море, сообщило Bloomberg. По данным агентства, в судно попала ракета.

"Нефтяной рынок становится все менее восприимчивым к геополитическим событиям, что, вероятно, связано с крупным запасом свободных добывающих мощностей стран ОПЕК", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep.

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