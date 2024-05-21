Азербайджанская нефть подорожала

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) продолжает дорожать.

Как сообщает Day.Az, цена на 1 баррель азербайджанской нефти по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,13 доллара США или на 0,2% и составила 84,95 доллара США.

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