https://news.day.az/economy/1661714.html Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) продолжает дорожать.
Как сообщает Day.Az, цена на 1 баррель азербайджанской нефти по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,13 доллара США или на 0,2% и составила 84,95 доллара США.
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