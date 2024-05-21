В Азербайджане запрещено применение и оборот 238 наименований высокотоксичных активных веществ

В Азербайджане с учетом передового международного опыта в целях охраны здоровья населения и окружающей среды запрещено применение и оборот 238 наименований высокотоксичных активных веществ.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли во время выступления на Форуме по здоровью растений "Во имя зеленого мира".

Он отметил, что "Координационная комиссия по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов", созданная распоряжением № 3488 Президента Азербайджанской Республики от 24 сентября 2022 года, на основании проведенных агентством исследований и предложений, утвердила "План мероприятий по устранению существующих проблем на территориях Азербайджанской Республики, загрязненных непригодными для использования и запрещенными к применению пестицидами и агрохимическими веществами, в том числе аммиачной селитрой".

"В целях реализации предусмотренных планом мероприятий рабочими группами, состоящими из представителей соответствующих структур, в результате проведенных мониторингов на 14 объектах в 11 районах были проведены предварительные оценки по определению остаточного количества пестицидов и агрохимикатов, непригодных для использования и запрещенных к применению. Всего на 11 объектах было обнаружено около 5088 кубических метров непригодных для использования препаратов и загрязненной почвы. Работа в этом направлении продолжается", - добавил Г.Тахмазли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!