Американские нефтяники хотят вернуться на рынок Венесуэлы

Американские нефтяники направили собственному правительству более 50 заявок для работы в Венесуэле после того, как истек срок общей лицензии на операции в латиноамериканской стране. Как передает Day.Az, об этом заявил посол США в Венесуэле Франсиско Палмьери, передает издание Efecto Cocuyo.

"Нефтяной сектор чрезвычайно важен для оживления экономики Венесуэлы, но важнее всего - выборы 28 июля, потому что только посредством демократического процесса появится возможность открыть пространство для всех секторов для участия в дебатах о том, как выйти из экономического кризиса", - утверждает Палмьери.

По его словам, дипломатические каналы между властями США в лице Байде и Венесуэлы в лице Мадуро остаются открытыми. Американский посол также заметил, что Каракас идет на контакт с Вашингтоном с целью сделать выборы признанными в мире.

"Мы ожидаем массового участия в ближайшем голосовании со стороны венесуэльцев. Команда Мадуро выполнила часть соглашений, пригласив в страну группы наблюдателей из Евросоюза, американского Центра Картера и ООН.

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