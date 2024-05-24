В Азербайджане вносятся изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы на 2024 год

Вносятся изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы на 2024 год.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом отражен в пояснении к законопроекту о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

Было отмечено, что в рамках успешных социальных реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью усиления мер, связанных с занятостью населения, начало внедрения в стране системы страхования от безработицы сформировало гибкий финансовый механизм для улучшения социальной защиты безработных (ищущих работу) и реализации активных мер занятости.

На основании анализа исполнительных показателей доходов бюджета Фонда страхования от безработицы за 2023 год и за 4 месяца текущего года ожидается рост поступлений по страховым взносам от безработицы к концу года.

Так, в проекте закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год" предлагается увеличить поступления по страховым взносам от безработицы до 4 700 000,00 манатов - с 179 976 800,0 манатов до 184 676 800,0 манатов. В то же время прогнозируется, что доля доходов по внебюджетному сектору составит 139 300 000,0 манатов.

Поскольку корректировки в расходах текущего года не предусмотрено, неиспользованная к концу 2023 года часть Фонда страхования от безработицы была уменьшена с 57 953 200,0 манатов до 53 253 200,0 манатов или 4 700 000,0 манатов.

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