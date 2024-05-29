Страны ОТГ создают Совместный комитет по комбинированным грузоперевозкам

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) создают Совместный комитет по комбинированным грузоперевозкам.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении Мажилиса парламента Казахстана.

Так, сегодня Мажилис ратифицировал Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами стран ОТГ, подписанное в Самарканде 11 ноября 2022 года. Оно направлено на дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном.

В рамках соглашения будут увеличены объемы грузоперевозок, выполняемых железнодорожным, водным и автомобильным транспортом между государствами-членами ОТГ. Стороны также будут сотрудничать и оказывать взаимную помощь в продвижении комбинированных грузоперевозок. Для этого создается Совместный комитет из представителей заинтересованных государственных органов и организаций, который будет отвечать за обсуждение и решение соответствующих вопросов.

После ратификации соглашения стороны смогут принимать меры по внедрению цифровых технологий в отношении транзитных перевозок и обеспечения "бесшовной" мультимодальной транспортировки грузов. В целях перехода на электронные товарно-транспортные накладные и путевые листы в автомобильных перевозках разработана Единая система управления транспортными документами. Она послужит для Казахстана инструментом для перехода на электронные международные еCMR после присоединения к Конвенции о договоре международной перевозки грузов.

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