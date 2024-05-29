SOCAR и Honeywell подписали соглашение о сотрудничестве

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и американской корпорацией, производящей электронные системы управления и автоматизации "Honeywell" подписано Соглашение о сотрудничестве с целью автоматизации энергетической отрасли и развития энергетического перехода, передает в среду Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Как сообщается, документ предусматривает сотрудничество по поддержке цифровизации энергетической отрасли, снижению выбросов, безопасности, инновационным решениям.

Соглашения было подписано в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с делегацией во главе с президентом и главным исполнительным директором Honeywell по регионам с высокими темпами роста Анантом Махешвари.

На встрече было выражено удовлетворение долгосрочным и эффективным сотрудничеством между SOCAR и Honeywell, в этой связи совместной деятельностью в строительстве нефтеперерабатывающего завода STAR, а также модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

В ходе беседы была представлена ​​информация о политике "зеленой" энергетики Азербайджана, а также о работах и​​реализуемых проектах в направлении развития возобновляемых источников энергии в стране.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сферах цифровизации промышленности, устойчивого развития, энергетического перехода, развития человеческого капитала, а также совместного участия в международных мероприятиях, посвященных возобновляемой энергетике.

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