Пакистан заявил о поддержке Азербайджана во время председательства на COP29

Пакистан будет полностью поддерживать Азербайджан во время его председательства на COP29.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Мы поздравляем нашу братскую страну, Азербайджан, с победой в конкурсе на проведение конференции COP29. Во время нашей сегодняшней встречи Пакистан заявил о своей полной поддержке Азербайджана в его председательстве на COP29", - сказал он.

Он также отметил, что две страны продолжат укреплять борьбу с изменением климата и сотрудничество в секторе возобновляемых источников энергии.

Дар также упомянул, что Баку и Исламабад совместно работают над увеличением двусторонних инвестиций, особенно в энергетический сектор.

"В ходе сегодняшних обстоятельных переговоров мы обсудили все аспекты двусторонних отношений. Мы стремимся к расширению нашего многостороннего сотрудничества. Пакистан и Азербайджан продолжат поддерживать друг друга на многосторонних форумах", - добавил глава МИД Пакистана.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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