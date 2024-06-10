Цены на нефть перешли к росту

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость августских фьючерсов 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,26% и составила $79,83 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в июле, выросла на 0,23% и составила $75,7 за баррель.

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