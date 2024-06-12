В Баку открылся саммит по аэронавигации CANSO

Авиационной отрасли мира необходимо устойчивое будущее, поэтому мы должны решать вопросы сокращения выбросов парниковых газов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в Баку на открытии Всемирного саммита по аэронавигации организации CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) заявил генеральный директор CANSO Саймон Хоккард.

По его словам, несмотря на то, что на авиацию приходится не более 3 процентов в общем объеме выбросов парниковых газов, именно в этой отрасли одни из самых жестоких требований по данной климатической проблеме.

"Я уверен, что саммит в Баку принесет большую пользу в обсуждении всех актуальных вопросов не только по климатической повестке, но и в развитии авиационной отрасли", - подчеркнул Хоккард.

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