Британская экономика показала нулевой рост в апреле

ВВП Великобритании показал нулевой рост в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Отмечается, что на отсутствие роста повлияли прежде всего погодные условия: апрель стал самым дождливым в Великобритании за последние 12 лет. Это привело к тому, что объемы строительства в стране сократились на 1,4%. Также был зафиксирован спад товарооборота розничной торговли (-2,3%).

В конце прошлого года Великобритания вступила в техническую рецессию после того, как два квартала подряд было зарегистрировано падение ВВП. По итогам первого квартала нынешнего года королевство вышло из рецессии, продемонстрировав экономический рост в 0,7%. В марте экономика выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

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