В ближайшее время азербайдажанские компании будут представлены на Alibaba.com.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджылы в ходе проходящего в Баку семинара по индексу готовности умной промышленности.

"В этом году мы подписали меморандум с Alibaba.com. В ближайшее время продукция азербайджанских компаний будет представлена на данной платформе. Уверен, что это открывает новые возможности для выхода наших товаров на международный рынок и укрепления экономических связей", - подчеркнул он.

Напомним, что 27 февраля 2024 года AZPROMO и Alibaba.com подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум о взаимопонимании обеспечит выход азербайджанской продукции под брендом "Made in Azerbaijan" через электронную платформу Alibaba.com на новые экспортные рынки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!