Начинается прием заявок на участие в мероприятиях "зеленой зоны" на COP29

Азербайджан продолжает активную подготовительную работу к COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября текущего года. Наряду с обеспечением участия делегаций зарубежных стран в официальных обсуждениях в "синей зоне" COP29, с учетом интересов различных организаций, желающих стать частью этого престижного мероприятия, оценить партнерские, спонсорские и выставочные возможности, объявляется открытым прием заявок по "зеленой зоне", которая будет организована в рамках конференции.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Оргкомитете COP29.

"Зеленая зона", организуемая Председательством COP29, будет действовать для расширения деятельности участников, которые посетят самую важную климатическую конференцию в мире, в этом направлении и для поощрения индивидуального диалога в области изменения климата. "Зеленая зона" будет служить также сотрудничеству между государственными и частными организациями, предоставляя специализирующимся в этой области организациям возможность делиться своим опытом, инновационными продуктами и решениями в этой области. Она будет действовать как пространство, которое объединит различные заинтересованные стороны государственного и частного секторов, правительств, специализированных агентств ООН, межправительственных организаций, НПО, академических кругов, деятелей искусства и гражданского общества вокруг единой цели.

С целью продвижения глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и продвижения реальных решений в этом направлении это пространство, которое будет включать в себя интерактивные выставки, конференции, семинары, панельные дискуссии, а также творческие художественные инсталляции, культурные мероприятия и выступления, в ноябре станет настоящим динамичным центром климатической деятельности.

Данная территория вокруг Бакинского Олимпийского стадиона, расположенная на коротком расстоянии от "синей зоны", своим масштабом и дизайном обеспечит доступные и инклюзивные условия для совместной деятельности и будет открыта для широкой общественности, заинтересованной в решении климатических проблем. Учитывая все это, была запущена онлайн-платформа www.cop29greenzone.com, созданная с целью получения заинтересованными организациями преимуществ от "зеленой зоны" и эффективного использования имеющихся здесь возможностей, а также оперативного и качественного управления деятельностью в "зеленой зоне". Через этот портал организации и учреждения могут легко получить доступ к информации о предложениях участия в различных конференциях и выставках. Портал включает в себя всю информацию, соответствующую целям потенциальных партнеров, павильонах, которые будут установлены в "зеленой зоне", и инициативах Председательства COP29 в области действий по борьбе с изменением климата, а также позволяет выделить места, соответствующие различным техническим параметрам, в большом выставочном пространстве для демонстрации инновационных подходов и технологий.

Заинтересованные стороны, желающие быть представленными в "зеленой зоне", могут подать официальные заявки посредством портала http://www.cop29greenzone.com.

Отметим, что прием заявок продлится до 10 июля 2024 года. Желающие принять участие могут направлять свои вопросы и запросы на электронный адрес "[email protected]", - говорится в сообщении Оргкомитета COP29.

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