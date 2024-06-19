Visa работает над расширением списка азербайджанских банков, подключенных к Apple Pay и Google Pay

Visa активно работает над расширением списка азербайджанских банков, подключенных к Apple Pay и Google Pay.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend рассказал старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

"Токенизация была запущена в Азербайджане только в 2019 году. Однако уже сегодня проникновение токенизированных платежей в стране заметно выше, чем во многих других странах, в том числе тех, которые внедрили эту технологию раньше. Мы с гордостью отмечаем, что на данный момент каждая пятая безналичная транзакция в Азербайджане (сюда входят, например, платежи с использованием физических карт или онлайн-платежи в сфере электронной коммерции) совершается самым современным и передовым методом - бесконтактно. Это замечательный показатель", - сообщил Нурлан Гаджиев.

Старший директор Visa также напомнил, что в настоящее время подключены к Apple Pay и прошли соответствующую сертификацию 14 азербайджанских банков, а к Google Pay - 15.

"Азербайджан совершил значительный скачок в этом направлении за непродолжительный срок: Apple Pay пришел в страну в 2021 году, а Google Pay - в 2022 году. Безусловно, надеемся, что количество подключенных банков в Азербайджане продолжит расти. Мы рады сотрудничеству с различными игроками рынка и открыты для новых партнерств", - подчеркнул он.

Отметим, что Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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