Изменение климата - это проблема, которая затрагивает все аспекты жизни

Наука, технологии и инновации важны для решения климатических проблем и содействия устойчивому будущему.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии, руководитель департамента ядерных наук Нажат Мохтар во время выступления на 29-м Заседании высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящем в Баку.

"Изменение климата - это проблема, которая затрагивает все аспекты нашей жизни, от систем здравоохранения и питания до экономики и окружающей среды. Однако в то же время есть беспрецедентная возможность по решению этой проблемы благодаря изобретениям и технологическим инновациям", - сказала она.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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