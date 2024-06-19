Экспорт пищевой продукции из Италии в Азербайджан продолжает расти.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо.

"Поставки пищевых продуктов занимают большое место в торговом обороте Италии. Экспорт пищевой продукции из Италии в Азербайджан в апреле вырос на 13 процентов в годовом исчислении", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что существуют широкие возможности для развития новых контактов и возможностей для бизнеса между Азербайджаном и Италией.

"Этому могут способствовать также крупные международные мероприятия, такие как конференция COP29", - добавил дипломат.

Напомним, что Лука ди Джанфранческо был назначен на должность посла в Баку 20 мая. Ранее этот пост занимал Клаудио Таффури.

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