Семь стран ЕС упрекнули в чрезмерных долгах

Еврокомиссия раскритиковала семь стран-участниц ЕС за чрезмерные долги и нарушение правил объединения. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание DPA.

Регулятор начал дисциплинарное производство в отношении Франции, Италии, Бельгии, Венгрии, Мальты, Польши и Словакии. Поводом стал размер накопленного госдолга и дефицит бюджета.

Страны, подпадающие под действие процедуры борьбы с чрезмерным дефицитом (EDP), должны будут в скором времени представить меры по сокращению своего долга и дефицита бюджета в течение четырех лет.

Внушительный госдолг также накопили США - сейчас он составляет $34,7 трлн. Согласно прогнозам, к 2034 году значение может превысить $50 трлн. Дефицит бюджета Штатов в 2024 году приблизится к $2 трлн.

До этого во Франции предложили закрыть дефицит бюджета за счет накоплений граждан.

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