Турция снизила объемы импорта природного газа

Импорт газа в Турцию в 2023 году составил 50,48 млрд кубометров, что на 7,64 проц ниже показателя предыдущего года (54 млрд 664 млн кубометров).

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции.

Из общего объема голубого топлива, поступившего в страну в 2023 году, 36,21 млрд кубометров или 71,73 проц были импортированы по трубопроводам, остальная часть закуплена в виде сжиженного природного газа (СПГ).

В целом за прошлый год Турция импортировала газ из 21 страны мира.

В тройке ведущих стран-поставщиков - Россия, Азербайджан и Алжир.

На Россию пришлось 42,27 проц всего импорта газа в Турцию, на Азербайджан - 20,32 проц, Алжир - 11,86 проц. Далее следуют Иран (10,71 проц) и США (7,95 проц).

Меньше всего газа Турция приобрела у Омана - 92 млн кубометров.

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