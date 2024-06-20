Обсуждено энергосотрудничество между Азербайджаном и ЕС

Глобальное сотрудничество по "зеленым" энергетическим коридорам и зонам, укрепление сети для интеграции возобновляемой энергии в энергосистему, создание систем хранения энергии и HVDC были обсуждены в Баку министром энергетики Парвизом Шахбазовым и еврокомиссаром по климатическим действиям Вопке Хукстра.

Как передает Day.Az со ссылкой на минэнерго Азербайджана, стороны также обсудили предложение Генерального директората ЕС о проведении совместных мероприятий в рамках COP29.

"На встрече были обсуждены вопросы, связанные с энергетическим партнерством между Азербайджаном и ЕС и сотрудничеством в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре. Состоялся обмен мнениями в отношении тесного сотрудничества с Азербайджаном по продвижению достигнутого в ОАЭ на COP28 консенсуса в борьбе с изменением климата", - отмечено в сообщении.

Комиссар Вопке Хукстра подчеркнул, что ЕС придает большое значение существующему стратегическому партнерству в сфере энергетики с Азербайджаном и выразил благодарность за полезное и эффективное сотрудничество.

Он отметил, что ЕС придает большое значение партнерству по "зеленому" энергетическому коридору (через Черное море), который обеспечит поставки возобновляемой энергии в Европу и соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что энергетическое сотрудничество Азербайджана с ЕС имеет широкую повестку, связанную с ВИЭ, энергоэффективностью, сокращением выбросов диоксида углерода и метана, развитием нескольких "зеленых" коридоров предстоящего экспорта электроэнергии от ВИЭ.

По его словам, COP29 станет платформой, которая будет способствовать достижению глобальных целей.

Было отмечено, что инициативы Азербайджана и комплексная программа действий в области энергетики ускорят процессы перехода к "зеленой энергетике" на национальном уровне.

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