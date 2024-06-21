ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 июня принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно информации ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!