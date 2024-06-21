https://news.day.az/economy/1669588.html ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений
ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 июня принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает в пятницу Day.Az.
Согласно информации ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.
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