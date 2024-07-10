Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы расширения двусторонних стратегических инвестиций.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе заседания Наблюдательного совета Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании мы рассмотрели перспективы расширения двусторонних стратегических инвестиций, стимулирования роста частного сектора и активизации деловой активности. Мы уверены, что наше сотрудничество принесет положительные результаты", - говорится в публикации.

Отметим, что начался деловой визит министра экономики в Узбекистан. Ожидается, что он примет участие в 13-м заседании азербайджано-узбекской межправительственной комиссии и встретится с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

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