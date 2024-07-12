Визит Ильхама Алиева в Пакистан откроет новые возможности для сотрудничества

Источник: Агентство международной информации Trend

Подписанные документы между Азербайджаном и Пакистаном еще больше расширят экономическое сотрудничество.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace в Пакистане Мухаммад Сохаил Саджид.

"Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан откроет новые возможности для сотрудничества. Вчера стороны обменялись подписанными ранее 15 документами, а в целом между нашими странами подписаны около 30 документов",- сказал он.

Саджид считает, что необходимо раскрыть реальный потенциал экономического сотрудничества между двумя странами, будь то торговля и инвестиции, энергетический сектор, в частности, инвестиции в окружающую среду, туризм.

"Теперь, после этого визита и подписания всех этих документов, я считаю, что контакты между Азербайджаном и Пакистаном еще больше расширятся. Я верю, что за подписанием этих соглашений последуют практические шаги, и конкретные проекты, которые дадут толчок для еще большего развития отношений",- добавил он.

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