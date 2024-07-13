https://news.day.az/economy/1674603.html Азербайджанская нефть выросла в цене
Азербайджанская нефть выросла в цене
Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировых рынках.
Как передает Day.Az, стоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,53 доллара США или на 0,59% и составила 90,35 долларов США.
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