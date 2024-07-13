В Ханкенди состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам

В городе Ханкенди состоялось очередное заседание рабочей группы по экономическим вопросам при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджанской Республики.

Первый заместитель министра экономики, руководитель рабочей группы Эльнур Алиев сообщил о реализации комплексных программ, масштабных мероприятиях по восстановлению и строительству, в том числе инфраструктурных проектах по развитию освобожденных территорий в соответствии с поручениями главы государства.

Было отмечено, что работа, проводимая на освобожденных от оккупации территориях с целью создания благоприятных условий для ускорения экономического возрождения и повышения инвестиционной привлекательности, в том числе налоговые и таможенные льготы, расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, субсидирование взносов социального страхования и другие льготы, будут способствовать всестороннему поощрению частных инициатив и развитию государственно-частного партнерства, увеличат инвестиции в регион. Подчеркивалось, что стимулирующие льготы будут способствовать эффективному использованию социально-экономического потенциала, в частности повышению качества человеческого капитала, развитию науки и наукоемких отраслей, повышению производительности труда и конкурентоспособности, занятости.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал о восстановлении и реконструкции инфраструктуры в жилых районах, возвращении населения, процессе обеспечения занятости.

Было отмечено, что в регионе имеются благоприятные возможности для предпринимательской деятельности по различным направлениям, и бизнесмены могут в полной мере воспользоваться ими. Подчеркнуто, что в городе Ханкенди и прилегающих районах предпринимателями реализуются проекты различной направленности, и в этих проектах в основном занято возвращающееся население.

На мероприятии другими членами рабочей группы была представлена информация о работе представляемых ими структур в целях экономической реинтеграции освобожденных территорий.

Были обсуждены вопросы ускорения экономического возрождения освобожденных от оккупации территорий, повышения инвестиционной привлекательности региона и обеспечения устойчивой занятости, даны соответствующие поручения по осуществлению необходимых мер.

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