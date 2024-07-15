Африка возлагает большие надежды на COP29

Вопросы климатического финансирования и митигации очень важны для африканского континента, поскольку параллельно с мерами по смягчению влияния деятельности тех или иных предприятий на окружающую среду (митигация), должно быть дополнительное финансирование природоохранных мер, ликвидации уже причиненного ущерба.

Как передает Day.Az, об этом эксклюзивно Trend сказал представитель управления Кении по вопросам сокращения выбросов, их зондирования и развития лесных массивов Джейкоб Ндирангу Кимани (Jacob Ndirangu Kimani).

"Вопросы климатического финансирования активно обсуждаются, начиная с COP27, которая проходила в Египте в 2022 году. Африка представляет интерес для мира своими многочисленными ресурсами, но важна ответственность компаний по влиянию их деятельности на окружающую среду в Африке. Я думаю, что обсуждение на предстоящей COP29 в Баку вопроса увеличения климатического финансирования, отдельные дискуссии о ситуации на африканском континенте дадут позитивный эффект для решения насущных проблем", - отметил Кимани.

По его словам, в самой Кении нет больших выбросов парниковых газов в настоящее время, поскольку реализуется "зеленая" стратегия развития этой республики.

"В Республике Кения идет масштабное озеленение территорий, мы нацелены посадить десятки миллионов саженцев деревьев, что позволит помочь в борьбе с разного рода выбросами в атмосферу", - отметил Кимани.

В целом, по его мнению, защита природы должна стать нормой для всех.

"У нас одна планета, мы должны каждый день спрашивать себя - "Что мы можем сделать для ее защиты?". Помимо того, что важна глобальная координация, нужна еще личная ответственность за судьбу планеты", - отметил представитель Кении.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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