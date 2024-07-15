Запасы газа в ПХГ Европы приблизились к 81%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) приблизились к 81%, но отстают от рекордных уровней 2020 года, когда ПХГ были заполнены почти на 84%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $360 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42 млн куб. м на 15 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку такого объема.

Накануне объем прокачки также составил 42 млн куб. м.

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