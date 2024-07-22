Турция возобновила экспорт электроэнергии в Ирак

Турция после трехлетнего перерыва возобновила поставки электроэнергии в Ирак. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы возобновили экспорт электроэнергии своему соседу Ираку, вместе с которым будем способствовать процветанию и миру нашего региона посредством реализации проекта "Путь развития". Благодаря инвестициям в этот проект мы создадим "энергетический путь", - написал турецкий министр в X (ранее Twitter).

По данным телеканала TRT Haber, около 300 МВт электроэнергии будет поставляться в Ирак через существующую в Турции линию электропередачи мощностью 400 кВт. Ирак планирует импортировать из Турции 500 МВт электроэнергии.

Договоренность о ее поставках была достигнута в ходе визита в апреле в Багдад президента Турции Тайипа Эрдогана. Тогда же было подписано соглашение о реализации логистического проекта "Путь развития".

В конце мая 2023 года власти Ирака объявили о запуске инициативы, которая может значительно облегчить обмен товарами между Азией и Европой. Согласно планам, основные транспортные магистрали будут привязаны к порту Фао. В рамках "Пути развития" предстоит модернизировать и построить свыше 1,2 тыс. км железных дорог, сопряженных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними государствами. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $17 млрд.

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