Египет готов к сотрудничеству с Азербайджаном в рамках СОР29

Я искренне надеюсь, что отношения между Египтом и Азербайджаном будут продолжать развиваться и процветать.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид на мероприятии, посвященном Национальному дню Египта.

Он отметил, что в начале 2023 года Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Баку, а Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Египет в июне прошлого года. Эти два визита ознаменовали собой важную веху в развитии двусторонних отношений стран и внесут огромный вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений.

"Я сердечно поздравляю Азербайджан с проведением в этом году 29-й сессии Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также Всемирного форума городов (WUF) в 2026 году, который Египет примет в этом году", - сказал посол Египта.

Он также подчеркнул готовность Египта продолжать сотрудничество и обмен опытом между двумя странами в этих важных областях.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 27 марта 1992 года. Посольство Египта в Баку функционирует с апреля 1993 года, а Посольство Азербайджана в Каире - с января 1994 года.

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