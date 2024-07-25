Назван объем инвестиций Азербайджана и Сербии

За все время сотрудничества Азербайджана и Сербии (с 1995 года) объем прямых инвестиций Сербии в ненефтегазовый сектор Азербайджана составил 3,6 миллиона долларов США.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на прошедшем в Баку 8-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

"В Азербайджане зарегистрированы 6 сербских компаний, 4 из них действуют в сельском хозяйстве, инфраструктуре и сфере услуг" - отметил он.

По словам Мамедова, Азербайджан инвестировал в экономику Сербии 2,8 миллиона долларов США.

"В первом полугодии текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Сербией увеличился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 30,9 миллиона долларов США", - добавил замминистра.

Мамедов подчеркнул, что есть большой потенциал роста экономического сотрудничества. Он пригласил сербские компании осуществлять бизнес в свободных экономических зонах Азербайджана, промышленных и аграрных парках.

Он такж упомянул, что для Азербайджана был бы важен интерес Сербии к восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

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