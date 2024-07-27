Назван объем денежных переводов из Азербайджана в Италию

По итогам первого квартала 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Италию составил 1,029 миллиона долларов США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, этот показатель сократился на 1,25 процента, или на 13 тысяч долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля переводов в Италию в общем объеме переводов составляет 0,81 процента.

Отметим, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Италию составил 7,033 миллиона долларов США.

Напомним, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 550,126 миллиона долларов США.

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