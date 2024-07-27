Казахстан готов поставлять в Азербайджан свыше 1 млн тонн пшеницы.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана, об этом сказал председатель правления АО "Продкорпорация" (национальная компания Казахстана) Асылхан Джувашев.

"Исторически Казахстан отгружал в Азербайджан более 1 млн тонн зерна. В настоящее время мы прорабатываем механизмы для возврата прежних позиций, чтобы вновь стать конкурентоспособными на азербайджанском рынке с казахстанской пшеницей", - сказал Джувашев.

По его словам, четко выстроенная и успешно функционирующая система хранения и сбыта зерна позволяет эффективно осуществлять поставки в Азербайджан.

"В частности, Бакинский зерновой терминал, расположенный в порту Говсан, имеет производственную мощность по перевалке зерна около 600 тысяч тонн в год, а мельничный комплекс способен перерабатывать до 50 тысяч тонн продукции ежегодно. Терминал работает круглосуточно и оснащен автоматизированной системой управления технологическим процессом, что гарантирует высокое качество услуг", - сказал Джувашев.

Отметим, что объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном за январь-май 2024 года составил 234 миллиона долларов США, что на 4 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года (243,7 миллиона долларов).

При этом экспорт в Азербайджан доминировал в товарообороте - 213,8 миллиона долларов, или на 3,2 процента больше, чем в январе-мае 2023 года (207,2 миллиона долларов).

Кроме того, импорт из Азербайджана за указанный период упал на 45 процентов и составил 20,1 миллиона долларов. С января по май 2023 года данный показатель составлял 36,5 миллиона долларов.

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