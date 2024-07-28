Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы

Власти Казахстана продлили до конца 2024 года запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана всеми видами транспорта продлен до конца года. По-прежнему сохраняется угроза ввоза пшеницы в страну серыми схемами и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. Во внимание также были приняты прогнозы на урожай зерновых, который в Казахстане ожидается выше прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее в Казахстане с 12 апреля 2024 года ввели временный запрет на ввоз пшеницы в республику, который должен был действовать в течение шести месяцев.

На заседании также принято решение продлить запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота и с территории Казахстана сроком на шесть месяцев. Этот запрет был введен в Казахстане 8 января 2024 года. "Принимая во внимание задачи по масштабному строительству молочно-товарных ферм и поддержке развития животноводства по австралийскому методу, было принято решение продлить запрет еще на шесть месяцев", - пояснили в пресс-службе.

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