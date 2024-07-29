Азербайджан и Саудовская Аравия изучают новые инвестиционные возможности

Источник: Агентство международной информации Trend

Ведутся переговоры с компаниями Саудовской Аравии, которые готовы инвестировать в энергетический сектор Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссам бен Салех Аль-Джутейли.

"На уровне комиссий ведется работа по изучению возможностей инвестирования в нефтегазовый сектор, а также в сферу альтернативной энергетики в Азербайджане. Недавно состоялась трехсторонняя видеовстреча между министрами энергетики и экономики Азербайджана и министром энергетики Саудовской Аравии, на которой были обсуждены вопросы сотрудничества. На этой встрече состоялся обмен мнениями относительно возможностей увеличения инвестиций в энергетический сектор Азербайджана", - сказал посол.

Аль-Джутейли также рассказал о перспективах расширения сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

"ACWA Power, действующая в Азербайджане, является одной из известных компаний в сфере альтернативной энергетики в Саудовской Аравии. Компания ACWA Power также занимается хранением и накоплением энергии. Два месяца назад между этой компанией и министерством энергетики Азербайджана был подписан документ о дальнейшем расширении сотрудничества. Мы постараемся и дальше расширять бизнес этой ведущей компании в сфере альтернативной энергетики в Азербайджане. ACWA Power - очень ответственная компания, которая добросовестно выполняет все свои обязательства", - отметил дипломат.

Сотрудничество в рамках COP29

Аль-Джутейли отметил, что в рамках COP29 осуществляется обмен опытом между рабочими группами двух стран.

"Два месяца назад министр энергетики Саудовской Аравии, а до этого - рабочая группа из 45 человек посетила Азербайджан. Они провели встречи как в министерстве энергетики, так и в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана и обсудили возможности обмена опытом в различных областях. Эта рабочая группа продолжает контакты со своими азербайджанскими коллегами для обсуждения возможного вклада Саудовской Аравии в работу COP29. Между министром энергетики Саудовской Аравии и министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым продолжаются обсуждения, осуществляется обмен опытом между рабочими группами", - сказал посол.

По его словам, встречи рабочих групп Азербайджана и Саудовской Аравии продолжаются в онлайн-формате.

"При необходимости рабочая группа еще раз посетит Азербайджан. Желаю успехов Азербайджану в проведении COP29. Проведение такого международного мероприятия высокого уровня в Азербайджане станет еще одной демонстрацией его силы и возможностей", - добавил Аль-Джутейли.

Новые инвестиционные возможности

Посол сообщил, что саудовская компания SALIC изучает новые инвестиционные возможности в Карабахе и Азербайджане в целом.

"Мы стараемся, чтобы инвесторы и бизнесмены сами изучали инвестиционные возможности. В сентябре Азербайджан посетит делегация инвесторов из Саудовской Аравии. Их встречи здесь будут проходить при содействии Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBiA). В Карабахском регионе Азербайджана имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства Азербайджана представило нам документ о сельскохозяйственных зонах в Азербайджане и территориях, пригодных для инвестиций. Саудовских инвесторов проинформировали о том, какими льготами они могут воспользоваться в Азербайджане", - сказал Аль-Джутейли.

Отношения в сфере торговли

Посол сообщил, что саудовская делегация в сфере торговли будет находиться в Азербайджане с визитом 23-27 сентября.

"Делегация проведет встречи с представителями бизнеса и инвесторами в Азербайджане и рассмотрит возможности совместного сотрудничества. Также ведутся переговоры с председателем совместной межправительственной комиссии двух стран - минфином о проведении заседания комиссии до конца этого года. В состав этой комиссии входят представители как государственного, так и частного секторов. Встречу планируется провести в Саудовской Аравии", - добавил он.

Аль-Джутейли отметил, что торговый оборот между Саудовской Аравией и Азербайджаном не в полной мере отражает потенциал двух стран.

"В настоящее время мы работаем над увеличением объема взаимной торговли и выявлением новых направлений для инвестиций. Мы стараемся расширять отношения в сфере малого и среднего бизнеса, и я благодарю Агентство развития малого и среднего бизнеса за сотрудничество в этой сфере", - сказал он.

Туризм

Дипломат сообщил, что Управление по туризму Саудовской Аравии, министерство экономики Азербайджана и Государственное агентство по туризму работают над организацией туристической выставки в ЭКСПО-центре в Баку.

"Точное время мероприятия пока не определено. На выставке будет продемонстрирован туристический потенциал Саудовской Аравии, и это мероприятие поспособствует налаживанию моста между туристическими компаниями двух стран", - добавил он.

Аль-Джутейли отметил, что между странами существует прямое воздушное сообщение, а в летний сезон ежедневно выполняются три рейса компаниями ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) и саудовскими Flynas и Flyadeal.

"В связи с большим количеством рейсов в обоих направлениях воздушным транспортом к этому процессу подключились и различные новые компании. Гражданин Саудовской Аравии может получить азербайджанскую визу в своей стране либо онлайн, либо, приехав в Азербайджан, в аэропорту. Граждане Азербайджана также могут получить визу онлайн для поездки в Саудовскую Аравию. Если граждане Азербайджана имеют визу Великобритании, Шенгенской зоны или США, они могут получить визу Саудовской Аравии в аэропорту", - добавил посол.

По его словам, как и в предыдущие годы, в этом году число туристов, приезжающих в Азербайджан из Саудовской Аравии, велико.

"Это связано с широким туристическим потенциалом Азербайджана и большим количеством туристических регионов. Радушие и гостеприимство азербайджанского народа также привлекают туристов из Саудовской Аравии. Государственное агентство по туризму Азербайджана очень тесно сотрудничает с посольством Саудовской Аравии, учитывает замечания посольства и устраняет проблемы", - сказал посол.

Дипломат отметил, что Саудовская Аравия за последние годы значительно усилила свой туристический потенциал.

"В настоящее время количество туристов, приезжающих в Саудовскую Аравию, составляет более 100 миллионов ежегодно. К 2030 году мы планируем принимать 150 миллионов туристов в год. Это очень высокий показатель. Все это требует укрепления туристической инфраструктуры (гостиницы, аэропорты, сфера обслуживания). Реализуется множество проектов по увеличению туристического потенциала Саудовской Аравии. В регионе Красного моря и в городе Аль-Ула развивается туризм. Территория Саудовской Аравии очень велика и имеет разнообразный рельеф. Это и горы, и пустыни, и прибрежные районы. У нас в стране даже есть регионы, где постоянно идет снег", - добавил он.

Паломничество Хадж и Умра

Аль-Джутейли подчеркнул, что организация хаджа и умры всегда является приоритетом для Саудовской Аравии.

"Министр хаджа и умры Саудовской Аравии впервые посетил Азербайджан по приглашению председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде. В ходе этого визита обсуждался вопрос поездки азербайджанских паломников на свою вторую родину - Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия придает большое значение организации хаджа и умры в Мекку и Медину, где расположены две святыни, на высоком уровне принимает мусульман из разных стран мира и относится к ним одинаково. Привлекая материальные и человеческие ресурсы, Саудовская Аравия создает все условия для паломников. Для выполнения этой почетной миссии король Саудовской Аравии и наследный принц создают все условия с целью достойного приема и проводов гостей. Организация хаджа и умры всегда является приоритетом для Саудовской Аравии", - сказал он.

Посол добавил, что каждый год 2 миллиона мусульман одновременно совершают хадж.

"Чтобы совершить свои обряды в течение пяти-шести дней паломники перемещаются из одного места в другое в один и тот же день, в одно и то же время. Безопасность посетителей полностью обеспечена, им предоставляются медицинские услуги на высоком уровне. Иногда страны, принимающие чемпионат по футболу и другие крупные мероприятия, испытывают трудности с одновременным приемом 100 тысяч гостей. К этой работе привлекаются все государственные учреждения. Даже в ряде случаев одной стране сложно провести футбольный матч, и организационные вопросы разделяются между несколькими странами. Однако количество гостей на этих мероприятиях составляет 100-150 тысяч человек. Саудовская Аравия же одновременно принимает 2 миллиона гостей. Правительство Саудовской Аравии делает все возможное, чтобы паломники свободно и беспрепятственно совершали свои обряды", - сказал он.

Образование

Аль-Джутейли отметил, что 127 азербайджанских студентов имеют возможность получать стипендию в Саудовской Аравии.

Он напомнил, что в ходе визита в Азербайджан делегации министерства образования Саудовской Аравии, ректоров и других представителей ряда университетов была проведена встреча с заместителем министра образования Азербайджана и рассмотрены вопросы обмена студентами между университетами Саудовской Аравии и Азербайджана.

"По итогам этих встреч была достигнута договоренность об аккредитации пяти азербайджанских университетов в Саудовской Аравии. Согласно договоренности, дипломы этих пяти университетов будут признаваться в Саудовской Аравии. 127 азербайджанских студентов имеют возможность получать стипендию в Саудовской Аравии. Министерство образования Азербайджана может представить кандидатуры этих 127 студентов Саудовской Аравии. Они могут учиться в любом университете Саудовской Аравии по любой специальности, кроме медицины. Стипендия включает в себя авиабилеты, расходы на проживание, ежемесячные расходы, плату за обучение, медицинскую страховку и проездной билет каждые 11 месяцев", - добавил посол.

Сотрудничество в области разминирования

Аль-Джутейли отметил, что Саудовская Аравия поддерживает деятельность Агентства по разминированию Азербайджана на территориях, освобожденных от оккупации.

"Мины являются большим препятствием для развития этих территорий и проживания людей в этих регионах. Поэтому Саудовская Аравия оказала помощь для проведения работы по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана. Представитель Центра спасения и гуманитарной деятельности имени короля Салмана Абдулла Рабия принял участие в международном мероприятии, организованном Азербайджанским агентством по разминированию. Это пример, который показывает, что Саудовская Аравия поддерживает Азербайджан в этом вопросе", - сказал он.

В завершение посол отметил, что Азербайджан и Саудовская Аравия всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций и форумов.

"Между странами существует высокий уровень координации в различных областях. С периода моего прибытия в Азербайджан в сентябре 2023 года я прилагаю усилия для дальнейшего развития отношений во всех сферах. Азербайджан поддержал Саудовскую Аравию в проведении ЭКСПО-2030, и мы благодарны вам за это. Мы также получили поддержку от Азербайджана в связи с проведением чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии в 2034 году. Эта взаимная поддержка наглядно демонстрирует уровень отношений между странами", - сказал он.