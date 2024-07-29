Азербайджан сохранил лидерство по объему поставок газа в Турцию

Азербайджан второй месяц подряд был лидером по объему поставок газа в Турцию, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на данные, опубликованные Управлением по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Так, страна увеличила экспорт природного газа в Турцию в мае 2024 года, добившись роста на 9,24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт вырос с 923,23 миллиона кубометров в мае 2023 года до почти 1,009 миллиарда кубометров.

Таким образом, Азербайджан стал крупнейшим экспортером природного газа в Турцию в отчетный период.

На втором месте оказалась Россия, экспортировавшая 734,41 миллиона кубических метров природного газа, что означает снижение на 28,26 процента по сравнению с маем 2023 года.

Иран стал третьим по величине экспортером с 593,49 миллионами кубических метров природного газа, что на 32,94 процента меньше, чем в мае 2023 года (885,01 миллиона кубометров).

В целом Турция сократила импорт газа на 21,94 процента - с более чем 3,692 миллиарда кубических метров в мае 2023 года до примерно 2,882 миллиарда кубических метров в мае 2024 года.

Импорт трубопроводного газа сократился на 17,49 процента - до 2,336 миллиарда кубометров, а импорт СПГ (сжиженный природный газ) снизился - на 36,56 процента, составив 545,86 миллиона кубометров.

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