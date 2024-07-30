Госдолг США достиг рекордных показателей

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку $35 трлн. Это следует из данных, обнародованных министерством финансов США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американский госдолг достиг рекордного показателя. В начале года он превысил отметку $34 трлн. По прогнозам бюджетного управления конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

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