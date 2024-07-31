Центробанк Азербайджана о своей работе в связи с COP29

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ряд мероприятий по нескольким направлениям.

Об этом в среду сообщил на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

"Первое направление связано с созданием в стране устойчивой финансовой инфраструктуры. Сюда входит определение как "зеленых" облигаций, так и других устойчивых финансовых инструментов и создание правовой инфраструктуры. Второе направление - формирование систем управления рисками, связанных с устойчивым финансированием. Это особенно касается банковского сектора. Третье направление - определение формы отчетности. Четвертое направление - подготовка экосистемы в целом к использованию устойчивых финансовых инструментов", - отметил он.

По словам Махмудзаде, в рамках поддержки формирования инициатив страной, принимающей COP29, предусмотрено проведение мероприятий совместно с банками и ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

Отметим, что 11-22 ноября в Баку пройдет 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) .

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