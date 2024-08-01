Добыча газа на "Шахдениз" на следующей неделе сократится

Добыча газа на месторождении "Шахдениз" будет сокращена на следующей неделе в соответствии с программой планового технического обслуживания 5-9 августа экспортных газопроводов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила в четверг глава департамента по коммуникациям "bp Azerbaijan-Georgia-Turkey" Тамам Баятлы.

Отметим, что турецкая компания BOTAS сообщила о ремонте в течение первой декады августа на двух участках газопровода TANAP.

Также техническое обслуживание проводится на европейском участке Южного газового коридора - TAP.

Информированный источник сообщил Trend, что объемы газа с "Шахдениз" на период приостановки деятельности TANAP, TAP будут поступать в газохранилища Азербайджана.

Пик суточной добычи на "Шахдениз" в текущем году - 79 млн кубометров в сутки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!