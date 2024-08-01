Глава ФРС США допустил скорое снижение ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США допускает возможность снижения базовой процентной ставки по итогам заседания в сентябре. Об этом заявил на пресс-конференции глава ФРС, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, члены руководящего комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС сходятся во мнении о том, что "экономика все ближе к точке, в которой было бы уместно снизить базовую процентную ставку". При этом Пауэлл подчеркнул, что финрегулятор будет ориентироваться на имеющиеся данные. По его словам, ФРС будет исходить из того, будет ли "прогноз баланса рисков соответствовать росту уверенности в вопросе инфляции и поддержания" показателей на рынке труда.

"Если эти требования будут удовлетворены, вопрос снижения базовой процентной ставки может быть рассмотрен уже на следующем заседании в сентябре", - подчеркнул Пауэлл. По его словам, "слишком раннее или слишком серьезное снижение ставки может привести к утере прогресса" в снижении инфляции, в то же время "запоздалое или слишком незначительное" снижение ставки может "ослабить экономическую активность" и негативно сказаться на рынке труда. По словам Пауэлла, он допускает сценарии, при которых до конца года базовая процентная ставка не будет снижена вообще, или, наоборот, будет снижена несколько раз.

Ранее ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. Как следует из сообщения на сайте финрегулятора, FOMC полагает, что снижать целевой диапазон ставки нецелесообразно до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 18 сентября и будет сопровождаться обновленным среднесрочным экономическим прогнозом США.

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