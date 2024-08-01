https://news.day.az/economy/1679050.html Кабмин Азербайджана внес изменения в перечень документов относительно налоговых льгот
Кабмин Азербайджана внес изменения в перечень документов относительно налоговых льгот
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень документов для определения права физических лиц на налоговые льготы при исчислении налога, взимаемого с заработной платы", утвержденный постановлением от 4 января 2001 года.
Премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим новое постановление, сообщает Day.Az.
Согласно постановлению, к лицам, которые могут подать документы для определения права на налоговые льготы, наряду со вдовами (вдовцами) погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, также отнесены их дети.
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