Кабмин Азербайджана внес изменения в перечень документов относительно налоговых льгот

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень документов для определения права физических лиц на налоговые льготы при исчислении налога, взимаемого с заработной платы", утвержденный постановлением от 4 января 2001 года.

Премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим новое постановление, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, к лицам, которые могут подать документы для определения права на налоговые льготы, наряду со вдовами (вдовцами) погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, также отнесены их дети.

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