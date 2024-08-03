COP29 в Баку - показатель важной роли Азербайджана в глобальной климатической политике

Сегодня Азербайджан является одним из важных мест, где проводятся мероприятия, затрагивающие глобальные проблемы и объединяющие страны мира. Репутация Азербайджана в проведении глобальных мероприятий продолжает укрепляться день ото дня. Проведение такого широкомасштабного международного мероприятия как COP29 в Баку является показателем важной роли Азербайджана в глобальной климатической политике.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

По его словам, подготовку к COP29 наблюдают и обсуждают во всем мире, "Неслучайно резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева высоко оценила подготовку COP29 в Азербайджане. Азербайджан подготовился к этому престижному мероприятию за короткий период времени, что заслуживает высокого уважения", - отметил наш собеседник.

Итальянский экономист считает, что целью COP29 станет ограничение глобального потепления до уровня 1,5 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней.

"Одним из наиболее актуальных вопросов мировой повестки является проведение международной конференции COP29 и достижение результатов в борьбе с изменением климата. Присоединившись к заявленным ООН Целям устойчивого развития, Азербайджан определил конкретные цели своей экологической политики на национальном и глобальном уровне", - напомнил он.

В заключении наш собеседник выразил уверенность, что высокая оценка и доверие, оказанные председательству COP29 в подготовительных мероприятиях, полностью оправдают себя.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Абдул Керимханов