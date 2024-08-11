Турецкий гигант вложит миллионы долларов в восстановление Карабаха и экономику Азербайджана

Одна из ведущих компаний-производителей кухонных принадлежностей Турции - Asilsoy планирует инвестировать в Агдамский промышленный парк 200 млн турецких лир (около 6 млн долларов США).

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Dünya, целью компании является вклад в восстановление экономики освобожденных от оккупации земель Азербайджана.

Издание привлекает внимание к потенциалу Агдамского промышленного парка, действующего с 2021 года на территории площадью в 190 га.

"Объем инвестиций в этот промышленный парк в Карабахском экономическом районе Азербайджана достиг 115 млн долларов. Здесь трудоустроено 1700 человек", - пишет газета, отмечая, что значимость парка в Агдамском районе возрастет с открытием Зангезурского коридора.

Согласно Dünya, на первом этапе компания планирует трудоустроить на производстве в Агдамском промышленном парке 100 специалистов. В Asilsoy, в частности, планируют наладить в Азербайджане производство кухонной утвари таких известных брендов, как Karaca и Schafer.

В турецкой компании подчеркнули, что акцент будет сделан на экспорте продукции из Азербайджана.

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