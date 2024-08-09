Государственная нефтяная компания SOCAR сохранит сильный финансовый профиль до 2027 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в прогнозах международного рейтингового агентства Fitch.

"Исторически левередж SOCAR, традиционно высокий по сравнению с другими компаниями с аналогичным рейтингом, снизилось с 2022 года. Это связано с увеличением денежных потоков благодаря росту цен на нефть и газ.

Мы ожидаем, что SOCAR сохранит сильные финансовые показатели в прогнозируемый период до 2027 года, согласно оценке цен на нефть и газ от Fitch, что поддерживает рейтинг собственного кредитного профиля на уровне "bb-". Этот рейтинг также учитывает умеренный масштаб операций компании, но ограничен вопросами корпоративного управления, включая значительные ограничения на раскрытие информации", - сказали в Fitch.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также Европы.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

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