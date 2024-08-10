В Eurostat назвали расходы Греции на импорт азербайджанского газа

Греция сократила расходы на импорт природного газа из Азербайджана в мае 2024 года.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Так, в мае 2024 года Греция потратила 52,6 млн евро на импорт газа из Азербайджана, по сравнению с 68,8 млн евро в мае 2023 года, что показывает снижение на 23,5 процента.

Греция импортировала почти 94 млн кубометров природного газа из Азербайджана в мае 2024 года по сравнению с 94,2 млн кубометров в мае 2023 года (снижение на 0,2 процента).

С января по май 2024 года Азербайджан экспортировал в Грецию 461 млн кубометров газа на сумму 252,3 млн евро по сравнению с 488,7 млн ​​кубометров на сумму 465,7 млн ​​евро за аналогичный период 2023 года.

В 2023 году совокупный экспорт газа из Азербайджана в Грецию достиг почти 2 млрд кубометров общей стоимостью 871,9 млн евро.

Отметим, что 31 декабря 2020 года Азербайджан начал транспортировку газа в Европу по Южному газовому коридору. Этот коридор обеспечивает транспортировку газа из региона Каспийского моря в европейские страны, проходя через Грузию и Турцию.

В июле 2022 года Азербайджан и Евросоюз достигли соглашения об удвоении объемов поставок газа по Южному газовому коридору с нынешних 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров к 2027 году.

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