Мировые биржи фиксируют рост цены на нефть

На мировых биржах зафиксирован рост цен на нефть.

Как сообщает Day.Az, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent, подорожав на 0,2 доллара, достиг 79,86 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 0,34 доллара, составила 77,18 доллара за баррель.

Отметим, что управление энергетической информации при Министерстве энергетики США (EIA) обнародовало прогноз по суточному мировому спросу на жидкие углеводороды на 2024-2025 годы.

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