EIA скорректировало прогноз по глобальному спросу на нефть

Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США (EIA) обнародовало прогноз по суточному мировому спросу на жидкие углеводороды на 2024-2025 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ежемесячный отчет EIA, в этом году мировой суточный спрос на жидкие углеводороды составит в среднем 102,94 млн. баррелей, что на 0,03 млн. баррелей больше предыдущего прогноза.

EIA обнародовало также свой прогноз по мировому спросу на нефть на 2025 год. Учреждение прогнозирует, что мировой среднесуточный спрос на нефть в следующем году будет на уровне 104,55 долларов (предыдущий прогноз - 104,68 баррелей).

Согласно отчету, в прошлом году глобальный среднесуточный спрос на жидкие углеводороды составил 101,07 млн. баррелей, что на 0,07 млн. баррелей больше предыдущего прогнозного показателя. По сравнению с показателем 2022 года, в 2023 году мировой спрос вырос на 1,92 млн. баррелей.

Отмечено, что в 2023 году глобальный среднесуточный спрос на жидкие углеводороды составил 101,8 млн. баррелей.

Напомним, в 2022 году глобальный среднесуточный спрос на жидкие углеводороды составил 99,15 млн. баррелей. Глобальный среднесуточный спрос на жидкие углеводороды составил в 2021 году 97,56 млн. баррелей, а в 2020 году - 91,81 млн. баррелей.

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